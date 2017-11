Liebe Leser,

die EU-Kommission wird am Mittwoch ihre Abgasvorschriften veröffentlichen. Bereits am Dienstag wurde klar, dass sich die Lobby der europäischen Autoindustrie durchsetzen konnte. Sanktionen für das Nichterreichen der festgesetzten Ziele für den CO2-Ausstoss werden nicht mehr in Betracht gezogen. Eine Quote für Elektroautomobile wird vorerst ebenfalls unter den Teppich gekehrt. Damit macht die deutsche Automobilbranche wieder mal das, was sie bereits seit mehreren Jahren tut. ... (David Iusow-Klassen)

