Kiel (ots) - Zum Tagesordnungspunkt "Keine Übertragung der Verwaltung der Bundesstraßen an den Bund" und der damit verbunden Anhörung im heutigen (08.11.2017) Wirtschaftsausschuss, erklärt der verkehrspolitische Sprecher der SPD, Kai Vogel: Das Ergebnis des Gutachtens und aller Anzuhörenden war eindeutig. Wir liegen mit unserer Forderung, dass es keine Übertragung der Bundesstraßen an den Bund geben soll, absolut richtig. Nur auf Drängen der SPD kam es zu dieser mündlichen Anhörung, während die Interessen der Belegschaft für die Koalition offenbar keine Rolle spielten.



CDU, FDP und Grüne müssen sich jetzt schnell gegen eine Übertragung der Verwaltung an den Bund entscheiden. Eine weitere Verzögerung führt letztlich nur zur weiteren Verunsicherung beim Personal.



OTS: SPD-Landtagsfraktion SH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127710.rss2



Pressekontakt: Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)