Zürich (ots) - Christian Staub, der Schweiz-Chef des weltgrössten

Vermögensverwalters Blackrock, erklärt im Interview mit der

«Handelszeitung», was er von den Firmen fordert, in die das

US-Finanzhaus investiert ist: «Wir verlangen die Offenlegung von

Klimarisiken und Schutzmassnahmen gemäss einheitlichen Standards um

die Auswirkungen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren

und Anlagestrategien aufzuzeigen.» Klimawandel gehöre zu Blackrocks

Prioritäten im Engagement mit investierten Unternehmen.



Daneben fordert Blackrock-Schweiz Staub auch mehr Diversität in

den kotierten Unternehmen ein: «Wir tun dies, weil wir überzeugt

sind, dass mit guter Corporate Governance und Diversität nachhaltig

eine bessere Rendite erzielt wird.» Dabei gehe nicht um Frauen.

Solide akademische Studien zeigten, so Staub, dass ein divers

aufgestellter Verwaltungsrat - etwa nach Geschlecht, Herkunft, Alter

- «langfristig bessere Entscheide» treffe. Insofern sei das

Engagement eine indirekte Folge des Auftrags von Blackrock: «Der

lautet simpel: Gelder des Kunden langfristig zu sichern und zu

mehren.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90