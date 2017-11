Zürich (ots) - Der Detailhändler Migros prüft den Einstieg bei SBB

Cargo. «Wir werden in den kommenden Monaten mit SBB Cargo Gespräche

führen, um auszuloten, welche Form der Zusammenarbeit für beide

Firmen die besten Wettbewerbsvorteile ergeben», erklärt ein Sprecher

des orangen Riesen gegenüber der «Handelszeitung». Zum Thema wurde

die mögliche Zusammenarbeit, nachdem der Bundesrat letzte Woche

bekannt gegeben hatte, er wolle den Staatsbetrieb SBB Cargo künftig

auch für Teilhaber aus der Privatwirtschaft öffnen.



Der Logistikkonzern Planzer will sich derweil «zu einer

allfälligen Beteiligung nicht äussern». Unternehmensintern hört man

aber, die Firmenleitung wünsche sich im Güterverkehr einen

«schweizerischen, langfristigen und verlässlichen Partner». Als

weitere Interessenten, die der tiefroten SBB Cargo unter die Arme

greifen könnten, gelten in der Branche die Post, der Baustoffriese

Holcim und die Logistiker Fiege, DHL sowie die Lagerhäuser der

Centralschweiz. Mit Hupac nimmt sich derweil einer der Favoriten

unter den potenziellen Investoren aus dem Rennen: «Eine Beteiligung

steht für uns nicht zur Debatte», erklärt eine Sprecherin.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90