Zürich (ots) - Die Schweiz baut weiter. Obwohl sich die

Zuwanderung abgeschwächt hat, werden weitere Wohnüberbauungen aus dem

Boden gestampft. Alleine 2017 wurden bereits über 600 Bewilligungen

für Bauprojekte mit Volumen von 5 Millionen Franken und mehr erteilt,

wie eine Auswertung des Immobilienbüros Wüest Partner für die

«Handelszeitung» ergibt. Damit werden 17'000 Wohnungen neu auf den

Markt kommen.



Die Bautätigkeit konzentriert sich aufs Mittelland. Speziell im

Kanton Zürich sind viele Wohnbauten geplant. Die grössten Risiken

finden sich allerdings in der Waadt, in Bern und im Aargau. Dies geht

aus einer Berechnung des Immobiliendienstleisters IAZI hervor. Der

Risikoindikator kombiniert die publizierten Baubewilligungen mit den

existierenden Leerständen in einer Gemeinde. Er schlägt dort aus, wo

eine begrenzte Nachfrage nach Wohnraum auf eine rege Bautätigkeit

trifft.



Den höchsten Risikowert weist die Gemeinde Vechigen nahe der Stadt

Bern auf. Es folgen der Jura-Hauptort Delémont und Buchs im Aargau.

Berücksichtigt wurden Ortschaften mit einer Einwohnerzahl über 5000.

Grössere Städte finden sich auf der Liste kaum, wie IAZI-Chef Donato

Scognamiglio bemerkt. «Die Risiken liegen in der Peripherie.» Im

landesweiten Mittel stehen unter 2 Prozent der Wohnungen leer. Manche

Gemeinden im Oberaargau weisen Leerstände von über 10 Prozent auf.



