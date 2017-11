FMW-Redaktion

In keinem Jahr in der Geschichte der USA - nicht einmal während der Finanzkrise - gab es so viele Pleiten von US-Einzelhandelsunternehmen wie in diesem Jahr - und es bleiben ja noch fast zwei ganze Monate! Bislang haben in 2017 bereits 6700 Einzelhandelsunternehmen Insolvenz angemeldet - das bisherige Hoch stammt aus dem Jahr 2008 mit 6163 Pleiten.

Klar, alles Amazon, alles das Internet, könnte man meinen. Aber die Zahlen geben das schlicht nicht her. Denn der Online-Umsatz in den USA beträgt nicht einmal 10% der gesamten Einzelhandelsumsätze. Das Problem ist also wohl nicht nur Amazon, sondern könnte tiefer liegen - nämlich beim US-Konsumenten bzw. dem Überangebot von Einzelhandels-Verkaufsflächen, die in den USA pro Einwohner zehnmal so groß sind wie etwa in Deutschland.

Erst letzte Woche verkündeten Giganten des US-Einzelhandels wie Walgreen und Sears weitere Schließungen von Läden: Sears 60, Walgreen gar 600.

Das ganze Elend zeigt sich am besten bei Sears: heute hat das Unternehmen vorzeitig Zahlen gemeldet - und die sind desaströs. Die Verkauserlöse ging im dritten ...

