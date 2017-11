Hamburg (ots) -



Am 23. November verleiht news aktuell in Hamburg den PR-Bild Award 2017. Bereits zum zwölften Mal kürt die dpa-Tochter die besten PR-Bilder des Jahres. Rund 1.000 Fotos haben Unternehmen und Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingereicht. 60 Motive schafften es auf die Shortlist. TV-Moderatorin Jule Julia Gölsdorf (n-tv, NDR) moderiert im Hamburger Grünspan die Verleihung des begehrten Branchenpreises.



"Visuelles Storytelling gehört heute zu jeder erfolgreichen PR-Kampagne - und wird immer professioneller. Das haben die eingereichten Bilder eindrucksvoll bewiesen. Wir sind begeistert von so viel Kreativität, aber auch von der handwerklichen Qualität der Arbeiten", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Mit dem PR-Bild Award wollen wir den Stellenwert der PR-Fotografie weiter stärken. Wir sind stolz darauf, dass sich unser Preis inzwischen als feste Größe in der Kommunikationsbranche etabliert hat!"



Rund 1.000 Fotos hat die Jury aus Medien- und PR-Experten gesichtet. Aus den besten 60 Einreichungen wurde eine Shortlist erstellt, über die Kommunikationsfachleute und Journalisten abgestimmt haben. Die Stimmen von Jury und Öffentlichkeit entscheiden gemeinsam über die Sieger, die am 23. November bekannt gegeben werden.



Mit dem PR-Bild Award zeichnet die dpa-Tochter herausragende Foto-Arbeiten aus. Besonders im Fokus stehen dabei Kreativität, visuelles Storytelling und der mediale und öffentliche Erfolg einer Kampagne. Aber auch Fotos, hinter denen eine besonders gelungene oder aufwendige Produktionsleistung steht, schaffen es regelmäßig auf das Siegertreppchen. Überreicht werden die Preise an die Kommunikationschefs von Unternehmen oder die Kampagnen-Verantwortlichen von PR-Agenturen.



Zur Verleihung des Awards erwartet news aktuell rund 250 geladene Gäste aus der Medien- und PR-Branche. TV-Moderatorin Jule Julia Gölsdorf und Jens Petersen, Leiter Konzernkommunikation dpa Deutsche Presse-Agentur / news aktuell, führen gemeinsam durch den Abend.



Folgende Kategorien werden am 23. November ausgezeichnet:



- Hauptpreis: Das PR-Bild des Jahres für Deutschland, Österreich und die Schweiz



- Porträt - NGO-Foto - Social-Media-Foto - Stories & Kampagnen - Lifestyle - Reisen



Jury des PR-Bild Award:



- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich" - Frank Behrendt, Co-Geschäftsführer Serviceplan Public Relations - Susanne Dopp, Account Manager bei KPRN network - Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York - Lars Haider, Chefredakteur Hamburger Abendblatt - Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit, Procter & Gamble Gruppe DACH - Jens Hungermann, Leitender Redakteur pressesprecher - Katrin Jahns, Head of Press & Blogger Relations bei Makerist - Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW - Harald Schneider, Leiter Bildredaktion APA - Sebastian Schneider, Fotograf und Head of visual PR & Sales der PPR Media Relations - Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell - Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer, Leiter Büro Berlin - Ferdinand von Reinhardstoettner, Social Media Officer, Telefónica - Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt



Veranstaltungsort: Grünspan, Hamburg 23. November 2017 (Teilnahme nur für geladene Gäste)



