Zürich (ots) - Nach dem Air-Berlin-Ende kann der Lufthansa-Konzern

seine führende Marktstellung in Zürich weiter ausbauen. Die Zahl der

Monopolstrecken ab Kloten (angeboten von der Lufthansa-Gruppe mit

Töchtern wie zum Beispiel Swiss) nimmt zu. Die Zahl der Strecken, auf

denen mehrere Airlines konkurrenzieren, nimmt in Zürich ab.



Das zeigt eine exklusive Untersuchung des auf Luftfahrt

spezialisierten Informationsanbieters CH-Aviation für die

«Handelszeitung». Verglichen wurden 400 Flugverbindungen im Zeitraum

Juni/Juli 2017 (also vor dem Air-Berlin-Ende) mit den Verbindungen im

Zeitraum November 2017 bis Sommer 2018.



In Basel festigt Billigflieger Easyjet seine Stellung mit einem

kleinen Anstieg seiner Monopolrouten. Insgesamt nimmt am Euroairport

die Zahl der Wettbewerbsstrecken leicht zu.



Zu typischen Business-Zielen in Nordrhein-Westfalen in Deutschland

kommt es ab der Schweiz zu einer Monopolstellung der Lufthansa-Group:

«Düsseldorf und Köln sind aus Kundensicht die Verlierer der

Airline-Konsolidierung», sagt CH-Aviation-Chef Thomas Jaeger. «Sie

werden nur noch von der LH-Gruppe bedient, die Preise auf diesen

Strecken werden steigen.» Höhere Kosten für Flugpassagiere dürfte es

laut Jaeger ebenfalls für Zürich-Wien geben. Zudem sinkt die Zahl

klassischer Ferienfluganbieter in Zürich. Was Direktflüge für

typische Warmwasserziele angeht, erstarken Lufthansa-Gesellschaften

wie Edelweiss weiter.



Swiss verteidigt sich: Es gebe genug Wettbewerb, so eine

Swiss-Sprecherin. «Ticketpreiserhöhungen sind auf breiter Front keine

geplant.» Bei Edelweiss klingt es ähnlich: «Für Sommer 2018 haben wir

die Preise nicht erhöht.»



