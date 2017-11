Mit einem Knall ging China Literature heute an die Börse. Am ersten Handelstag legten die Aktien des Börsenneulings um 80 Prozent zu. Das ist der stärkste Kursgewinn, der jemals am Tag des Börsengangs erzielt wurde. Nicht nur Anleger der ersten Stunde sind begeistert - sondern auch die Konzernmutter Tencent.

