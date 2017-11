Zürich - Der frühere Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz hält privat einen Anteil von 15% an der Raiffeisen-Tochter Investnet. Ein Sprecher von Vincenz bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Vorabmeldung der "Handelszeitung". Die Beteiligungsgesellschaft Investnet steht im Fokus des am Wochenende bekannt gewordenen Enforcement-Verfahrens der Finanzmarktaufsicht Finma gegen Raiffeisen und deren Ex-CEO Vincenz.

