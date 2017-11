Das sagte der Chef Corporate Division, Richard Szabados, laut einem Bericht der ungarischen Nachrichtenagentur MTI am Mittwoch.Heuer zum Jahresende werden die Kredite an Unternehmen bei 473 Mrd. Forint (1,52 Mrd. Euro) liegen, so Szabados. Ende 2015 waren es 300 Mrd. Forint. Die Quote notleidender Kredite liege bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...