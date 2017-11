Zürich (ots) - Pierin Vincenz hält privat 15 Prozent an der

Raiffeisen-Tochter Investnet Holding, die er seit der Gründung im

Sommer 2015 auch präsidiert. Dies zeigen Recherchen der

«Handelszeitung». Die Raiffeisen-Tochter Investnet Holding steht im

Zentrum eines Enforcement-Verfahrens der Finanzmarktaufsicht Finma

gegen die Genossenschaftsbank und deren ehemaligen Chef Pierin

Vincenz.



Der Raiffeisen-Verwaltungsrat erlaubte dem damaligen Bankchef

Pierin Vincenz, sich privat an der Investnet-Tochter zu beteiligen.

Die Finanzdetails der Holding-Konstruktion wurden detailliert

geregelt, als Vincenz noch Raiffeisen-Chef war. Dabei ging es auch um

eine «Neubewertung» gewisser Aktiven. Vincenz' privater Aktienkauf

wurde schliesslich zum Amtsantritt von Nachfolger Patrik Gisel als

Raiffeisen-CEO Anfang Oktober 2015 vollzogen. Pierin Vincenz,

Investnet und Raiffeisen Schweiz wollen zum Finma-Verfahren keine

Stellung nehmen.



