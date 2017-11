Die internationale Spedition Schenker und der Fernverkehr mit IC und ICE sind Umsatz- und Gewinntreiber der Deutschen Bahn. Im dritten Quartal setzt der Konzern mehr als zehn Milliarden Euro um. Der Rekord ist greifbar.

Dank robuster Weltkonjunktur und weiter wachsender Passagierzahlen in IC und ICE ist die Deutsche Bahn im Sommer auf Rekordkurs geblieben. Der Konzern setzte zwischen Juli und September rund 10,5 Milliarden Euro um, wie Konzernunterlagen zeigen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen. Bis Ende September verzeichnete die Bahn so Erlöse von 31,5 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...