Der Möbelkonzern Steinhoff steigt 2015 mit 45 Prozent bei GT Branding ein und verleiht zusätzlich Millionen an die Holding. Die Aktionäre wurden darüber nicht informiert. Steinhoff sieht sich im Recht, Juristen zweifeln.

Der Möbelkonzern Steinhoff hat seine Investoren über finanzielle Verschiebungen zwischen verbundenen Unternehmen im Unklaren gelassen. Der an der Frankfurter Börse gelistete deutsch-südafrikanische Konzern, dem in Europa Möbelhäuser wie "Poco", "Kika", "Leiner" und "Conforama" gehören, hatte sich 2015 mit 45 Prozent an der schweizerischen GT Branding Holding beteiligt und ihr unmittelbar darauf 810 Millionen Schweizer Franken geliehen. GT Branding hält die Anteile an einer weiteren Schweizer Firma namens GT Global Trademarks, bei der rund 200 Marken liegen, die Steinhoff nutzt. Global Trademarks hatte vorher Steinhoff selbst gehört. Doch in Aktien- und Anleiheprospekten fanden diese Transaktionen keine Erwähnung.

