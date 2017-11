Dass intime Fotos von Nutzern ohne ihr Wissen verbreitet werden, will Facebook in Australien durch eine Zusammenarbeit mit der Regierung verhindern. Allerdings müssen Nutzer dafür die Fotos zunächst selbst hochladen.

Als sie sich von ihrem Freund trennt, denkt sie nicht an die Nacktbilder, die er von ihr gemacht hat. Doch als er droht, diese aus Rache für das Ende der Beziehung auf Facebook zu posten, bereut sie zutiefst, sich in dieser Weise ablichten lassen zu haben - und weiß nicht, was sie dagegen unternehmen soll.

In Australien hat Facebook neuerdings eine Lösung für Nutzer parat, die in solch eine Situation geraten: Im Facebook-Messenger schicken sie Nacktfotos an sich selbst - und verhindern so, dass beispielsweise der Ex-Partner ohne ihre Erlaubnis sogenannten "Revenge Porn", also "Rache-Pornos" verbreitet. Bei der neuen Funktion handelt es sich um ein Pilotprojekt von Facebook und der australischen Regierung.

Dass der erste Test ausgerechnet in Australien stattfindet, ist nicht unbedingt Zufall: Seit Mitte Oktober gibt es dort die weltweit erste Plattform gegen "image-based abuse" (kurz: IBA), also auf Bildern beruhenden ...

