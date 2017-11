Berlin (ots) - Zur Veröffentlichung des Jahresgutachtens der "Wirtschaftsweisen" erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:



"Die Zwangsabgabe Soli muss 27 Jahre nach der Wiedervereinigung sofort abgeschafft werden. Die Entlastung der Unternehmen und Bürger darf nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden, wie es der Sachverständigenrat vorschlägt. Die hohe Steuer- und Abgabenlast schwächt die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Eine Entlastung ist deshalb notwendig.



Mittelständische Unternehmen benötigen zudem dringend eine unbürokratische steuerliche Forschungsförderung. Die gegenüber Konzernen bestehende Benachteiligung muss endlich durch eine für KMU maßgeschneiderte steuerliche FuE-Förderung beendet werden. In 28 von 35 OECD-Staaten werden Investitionen in Forschung und Entwicklung steuerlich gefördert - bei uns nicht. Dieser Wettbewerbsnachteil zum Nachteil Deutschlands muss weg."



