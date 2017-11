Tagesausblick für 9.11.: DAX - Höhepunkt der Berichtssaison naht! Gold und Palladium im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Vor dem Höhepunkte der Berichtssaison in Deutschland hielten sich die Anleger heute zurück. Morgen werden neun DAX-Konzerne ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen. Hinzu kam die Unsicherheit rund um das geplante Steuerprogramm von US-Präsident Donald Trump. Einer Meldung auf Thomson Reuters zufolge erwägen die Republikaner im Senat eine Verschiebung der Umsetzung des Pakets. Das deutet auf einige Meinungsverschiedenheiten und Probleme hin. Die leichte Unsicherheit spiegelte sich in einem leichten Anstieg der erwarteten Volatilität wider - abzulesen am VDAX new.

Die Notierungen bei den Edelmetallen legten derweil mehrheitlich zu. Gold schob sich über die Hürde von 1.280 Dollar und Palladium markierte ein neues Allzeithoch.

Morgen blicken Investoren jedoch nicht nur in das Zahlenwerk der Konzerne, sondern auch auf die US-Arbeitsmarktdaten.

Trader und Anleger aufgepasst:

Freetrade auf maxblue und flatfee-Aktionen bei flatex, hello bank und 1822 direct. Weitere Informationen unter: onemarkets.de/happytrading

Unternehmen im Fokus

Während sich DAX, MDAX und SDAX heute kaum vom Fleck bewegten, markierte der TecDAX einen deutlichen Abschlag. Auslöser waren der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor und der Biotechkonzern Evotec. Bei Dialog Semiconductor sorgte ein negativer Analystenbericht für den Abschlag. Bei Evotec wurden Gewinnmitnahmen nach der Präsentation der Ertragszahlen für den Kursrückgang verantwortlich gemacht.

Morgen werden unter anderem Adidas, BayWa, Commerzbank, Continental, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Heidelberger Druck, Medigene, Merck KGaA, Münchener Rück., ProSiebenSAT.1, SAF Holland, Siemens, SGL Carbon, SLM Solutions und SMA Solar und Stada (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. November

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.400/13.500/13.720 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.100/13.200 Punkte

Der DAX setzte die gestern gestartete Abwärtsbewegung heute zunächst fort - stabilisierte sich jedoch im Bereich von 13.350 Punkten. Das ist die Oberkante des am 1. November gerissenen Gaps. Solange das Level hält besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Viele Bullen werden jedoch warten bis die Hürde bei 13.400 Punkten wieder überwunden ist. Kippt der Index hingegen unter 13.350 Punkten droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von 13.200 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 8.8.2017 - 8.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 9.11.2010 - 8.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 60,94 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 10,49 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 8.11.2017; 17:32 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 24,68 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 10,52 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 8.11.2017; 17:32 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 9.11.: DAX - Höhepunkt der Berichtssaison naht! Gold und Palladium im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).