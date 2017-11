SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Tencent Holdings Ltd. hat Anteile am angeschlagenen Messaging-Dienst Snapchat und Instagram-Rivalen erworben. Chinas größter Social Media und Online-Gaming Anbieter Tencent Holdings Ltd. erwarb zwölf Prozent der Anteile (Class A - Aktien) an Snap Inc.,...

Den vollständigen Artikel lesen ...