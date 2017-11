Beim technischen Licht gelten je nach Einsatzbereich oder Beleuchtungstechnik unterschiedliche Normen und Richtlinien. Mit Standardlösungen kommt man heute nicht mehr weit. Das Leistungsspektrum moderner Lichttechnik hat sich durch den technischen Fortschritt und die LED-Technologie in den letzten Jahren enorm erweitert. Mit den steigenden Beleuchtungsanforderungen, den zunehmenden Entwicklungsmöglichkeiten spezifischer Lichtlösungen und der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Lichtkonzepten wachsen auch die Herausforderungen (Bild 1).

Dabei ist es wichtig, dass sich Hersteller von Beleuchtungslösungen und Lichtplaner bereits in der frühen Konzeptionsphase mit den installierenden Partnerbetrieben abstimmen. Vor allem vor dem Hintergrund immer kürzerer Innovationszyklen und dem permanenten Fortschritt ist der Informationsfluss in Richtung des Elektrotechnikers von Bedeutung. Genormte E27-Fassungen und vielfach auch die Leuchtstofflampen T5 mit genormten Schnittstellen sind in der professionellen Beleuchtung quasi vom Markt verschwunden, und es ist eine Vielzahl herstellerspezifischer Standards entstanden. Ein einfacher 1:1-Austausch eines defekten Leuchtmittels ist heute nahezu unmöglich.

Denn durch die LED-Technologie sind Schnittstellen für professionelle Anwendungen verschwunden, und jeder Hersteller hat andere Schnittstellen und Verständnisweisen. Die Austauschkonzepte unterscheiden sich und können meist nur beim Hersteller angefordert werden. Der Austausch einer defekten LED-Einheit muss jedoch schnell und einfach vollzogen werden können. Zusätzlich erfordern die unterschiedlichen Beleuchtungssysteme spezielle Kenntnisse hinsichtlich einer fachgerechten Installation (Bild 2).

Viele Kenngrößen sind zu beachten

Technisches Licht ist komplex. Zu den elektrotechnischen Kenngrößen sind u.a. Farbtemperaturen oder Farbwiedergaben hinzugekommen. LED-Beleuchtung und die damit verbundene Komponentenauswahl, wie beispielsweise ...

