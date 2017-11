Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch im Plus beendet. Der Leitindex SMI konnte sich im Verlauf des Nachmittags von einer schwächeren Entwicklung am Morgen erholen, als es zeitweise bis an die 9'200er-Marke herunterging. Händler sprechen jedoch von einem ruhigen Handel, nachdem es in der vergangenen Woche etwas turbulenter zugegangen sei. Nach Zahlen konnten Swiss Life zulegen und auch die Schwergewichte stützen.

Ein Händler sprach mit Blick auf den Leitindex von einer Konsolidierung zwischen der 9'200er und 9'300er Marke. Am Morgen hatten die Zahlen zur chinesischen Aussenhandelsbilanz für Unsicherheit gesorgt. Etwas Unterstützung kam nach dem US-Ölbericht auf, der an der Wall Street leicht positiv wirkte. Europaweit war die Berichtssaison noch mal in vollem Gange, während sie hierzulande langsam ausläuft.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,50% höher auf 9'265,82 Punkten (Tagestief 9'202). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,44% auf 1'507,22 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,43% auf 10'631,21. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 21 im Plus, sieben im Minus und zwei (ABB, Roche) unverändert.

Die Papiere von Swiss Life (+2,2%) rangierten unter den 30 Blue Chips an der Spitze. Der Lebensversicherer ist gewachsen und tut dies strategiekonform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...