"Es geht um nennenswerte Kapazitätsanpassungen, um große Einschnitte", zitiert das Handelsblatt einen hochrangigen Manager. Dies sei bei Siemens seit der Krise 2008 nicht mehr vorgekommen, so ein Sprecher der IG Metall. Bei den Sparmaßnahmen soll es um tausende von Stellen gehen, vor allem in Ostdeutschland. Die Gewerkschaft kündigte bereits Widerstand gegen den massiven Stellenabbau an. Medienberichten zufolge könnte jeder zweite Arbeitsplatz in der Produktion betroffen sein, das wären bis zu 4.000 Stellen. Wichtig sei es, die einzelnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...