Der Vorstand der Deutschen Bahn wird wieder vollzählig. Nach mehreren Monaten konnte im Aufsichtsrat den Streit um die Neubesetzung der drei vakanten Posten beilegen.

Nach monatelangem Streit im Aufsichtsrat kann die Deutsche Bahn mehrere Vorstandsposten nun doch noch besetzen. Die Position des Vorstands für Güterverkehr und Logistik werde der Barclays-Banker Alexander Doll übernehmen, sagten Mitglieder des Gremiums am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Dies hatte die WirtschaftsWoche bereits vorab berichtet.

Die angeschlagene Güterbahn DB Cargo solle Roland Bosch aus der Krise führen, der im Staatskonzern bisher Vorstand in der Sparte Netz ist. DB Cargo kommt seit Jahren nicht aus der Krise und verlor auch im Sommer-Quartal weiter Transportmengen, wie Konzernunterlagen zeigen. Allerdings boomt die weltweite Spedition Schenker und auch der Fernverkehr, so dass die Bahn den angepeilten Umsatzrekord von über 42,5 Milliarden Euro in diesem Jahr voraussichtlich erreichen wird. Auch die Gewinnziele sind den ...

