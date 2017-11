Mainz (ots) - Donnerstag, 9. November 2017, 5.50 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Charlotte Pottsw, Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Jahrestag des Mauerfalls - Das Moma live in Plauen Tag der Wahrheit für Opel - Radikaler Umbau im Sanierungsplan? Brutalistische Architektur - Ausstellung über Betonmonster Götze im Kreis der Nationalmannschaft - Rückkehr des Rio-Helden Diskussionen um Videobeweis - Verändern oder einstellen?







Donnerstag, 9. November 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Geld verdienen mit einer guten Idee - Wie man als Erfinder vorgehen sollte Schönheitstrend Micro Needling - Kleine Nadeln für faltenfreie Haut Blühendes im November - Tipps vom Pflanzen-Experten



Gäste im Studio: Timothy Peach, Schauspieler Anton Zetterholm, Musicaldarsteller







Donnerstag, 9. November 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Umgang mit Obdachlosen - Broschüre der Caritas Köln Die größten Fehler beim Nudelkochen - Kommt wirklich Öl ins Wasser? Die große Liebe zwischen Ost und West - Happy End nach Mauerfall







Donnerstag, 9. November 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Alles rund um die leckere Weintraube - Auf ein Gläschen!







Donnerstag, 9. November 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Sondierung für Jamaika-Koalition - Einigung oder Scheitern? Zukunft von Glyphosat - EU verhandelt über Unkrautvernichter US-Präsident zu Gast in Peking - Trump trifft Präsident Xi Jinping Heimkehr in die Uckermark - Erfolgreiche Fotografin kehrt zurück







Donnerstag, 9. November 2017,17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Gastrolle für Collien Ulmen-Fernandes - Dreharbeiten für "Notruf Hafenkante" Mila Kunis' Erziehungsmethoden - "Bad Moms 2" neu im Kino Mit Sebastian Ströbel in Hamburg - Neue Folgen von "Der Bergretter"



Donnerstag, 9. November 2017,22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Der unfassbare Präsident - Was hat Donald Trump verändert?



Gäste: Sigmar Gabriel, SPD, Geschäftsführender Bundesaußenminister Anke Domscheit-Berg, Parteilos, für Die Linke im Bundestag Bernhard Mattes, Präsident AmCham Germany Erik Kirschbaum, US-Journalist und Buchautor Claus Kleber, Moderator "heute-journal"



Amerika zuerst! Auch ein Jahr nach seiner Wahl stehen Donald Trumps Fans treu zu ihm. Doch weder die Mauer zu Mexiko ist gebaut noch Obamas Gesundheitsreform abgeschafft. Trotz aller Drohungen hat der US-Präsident noch keinen Krieg entfesselt, und auch Wirtschaft und Börse sind nicht zusammengebrochen. Kein Grund zur Sorge also? Oder hat Trump die USA und die Weltordnung schon mehr verändert als vielen bewusst ist? Ist es klug, darauf zu hoffen, dass Trump bald über die Russland-Affäre stürzt? Können Europas Politik und Wirtschaft auf die Zeit nach Donald Trump warten?



