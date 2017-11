Kiel (ots) - Die SPD-Landtagsfraktion und die Abgeordneten des SSW haben einen gemeinsamen Antrag "Umsetzung der Resolution des Parlamentsforums Südliche Ostsee" in die nächste Landtagssitzung eingebracht. Dazu erklärt die europapolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Regina Poersch:



"Ob europäische Backsteingotik, Jakobswege durch den Ostseeraum, Hanse- oder Wikingerroute: Nicht nur das Meer verbindet Menschen und Länder in der Ostseeregion! Mit unserer Ostseepolitik wächst die Ostseeregion in der Mitte Europas noch stärker zusammen. Kultur und regionale Identität bewahren und das Gemeinsame betonen: Was eignet sich da besser als verbindende Kulturroten! Diese Wege haben aber auch eine touristische und damit eine wirtschaftliche Bedeutung. Das hat das diesjährige Parlamentsforum Südliche Ostsee aufgegriffen. Schleswig-Holstein profitiert davon also gleich in mehrerlei Hinsicht. Die Wege machen nicht an Ländergrenzen Halt. Deshalb ist die diesjährige Resolution von großer Wichtigkeit für die gemeinsame europäische Arbeit der Parlamente im südlichen Ostseeraum! Davon sind SPD und SSW gemeinsam überzeugt."



Die europapolitische Sprecherin des SSW, Jette Waldinger-Thiering: "Kulturrouten sind auch ein wichtiges Bildungsinstrument. Sie bieten jungen Menschen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, ein besseres und lebendigeres Verständnis nicht nur für die eigene, sondern auch für Kultur unserer Nachbarn im Ostseeraum zu bekommen. Das ist für unser Zusammenleben von immenser Bedeutung. Kenne deine eigene Kultur und bekomme ein Gespür für den Nachbarn im Ostseeraum, der eine etwas andere Kultur hat - so erlebt man kulturelle Bildung."



OTS: SPD-Landtagsfraktion SH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127710.rss2



Pressekontakt: Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)