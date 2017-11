Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit "Weiße Rosen aus Athen" gelang der griechischen Sängerin Nana Mouskouri 1961 der Durchbruch in Deutschland. Im nächsten Jahr geht sie erneut auf große Konzertreise - vorab ist sie am Freitag, 10. November, 22.35 Uhr, bei "Riverboat" im MDR-Fernsehen zu Gast.



Nana Mouskouri - mit rund 300 Millionen verkauften Tonträgern zählt die Griechin zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Im Oktober wurde sie 83 Jahre alt, und im Januar geht sie auf große Konzertreise durch Europa, Israel, USA und Kanada. Der Titel für Mouskouris Tournee könnte passender nicht sein: "For Ever Young" heißt die Konzerttour und rundet ihre 60-jährige Bühnen-Karriere gekonnt ab.



Bevor die Tour startet, ist Nana Mouskouri schon in Leipzig zu Gast. Am 10. November, 22.35 Uhr, erzählt sie bei "Riverboat", wie eng ihre Karriere mit Deutschland verknüpft ist und wie verbunden sie sich Land und Leuten fühlt. 1961 sang Mouskouri den Schlager "Weiße Rosen aus Athen". Ihre deutsche Single verkaufte sich im ersten halben Jahr rund anderthalb Millionen mal - die griechische Sängerin wurde dadurch zum Star der Deutschen. Außerdem stellt sie bei "Riverboat" ihr neu gemischtes Album "Nana Mouskouri - Arranged & Conducted By Bobby Scott" vor, das sie 1965 in New York aufgenommen hat - parallel zur monatelangen Tour mit ihrem Lehrmeister und Freund Harry Belafonte.



Bis heute ist die Popularität Nana Mouskouris ungebrochen und die Ausstrahlung des internationalen Stars mit der einzigartigen Stimme unvergänglich. Ob sie Lieder mit dem folkloristischen Einschlag ihrer griechischen Heimat singt, Jazz- und Swing-Titel, für die sie besonders die amerikanischen Fans lieben oder die großen Schlager, für die sie vor allem in Deutschland von einer riesigen Fan-Gemeinde verehrt wird: Sie ist immer Nana und bleibt unverwechselbar.



Neben Nana Mouskouri sind Peter Maffay, Ilka Bessin (früher: Cindy aus Marzahn), Walter Plathe, Carmen-Maja & Jennipher Antoni, Jan Weiler und Steffen Schroeder zu Gast bei "Riverboat".



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR Hauptabteilung Kommunikation Bianca Hopp Tel.: (0341) 3 00 64 32 E-Mail: presse@mdr.de