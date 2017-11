FRANKFURT (Dow Jones)--Die französische Total will das Upstream-LNG-Portfolio von Engie übernehmen. Der Unternehmenswert dieser Flüssigerdgas-Aktiva der ehemaligen GDF Suez SA wurde auf 1,49 Milliarden US-Dollar beziffert. Sollten sich die Ölmärkte in den kommenden Jahren positiv entwickeln, so würden weitere bis zu 550 Millionen Dollar fällig, teilte Total weiter mit.

Total rückt mit dem Zukauf nach eigenen Angaben zur Nummer zwei im LNG-Markt auf, mit einem Volumen von rund 40 Millionen Tonnen LNG jährlich im Jahr 2020. Der Marktanteil läge dann bei 10 Prozent. Der Markt wächst laut dem Unternehmen jährlich um 5 bis 6 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2017 12:31 ET (17:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.