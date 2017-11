In unserer letzten Kommentierung zu USD/TRY hieß es an dieser Stelle: "[…]Zwar ist der aktuelle Aufwärtsimpuls bei USD/TRY bereits überkauft, sodass mit Konsolidierungen gerechnet werden muss, dennoch offeriert die hohe Dynamik, mit der Aufwärtsimpuls noch immer vorgetragen wird, die Ausdehnung der Bewegung in Richtung Januar-Hochs bei 3,90+ TRY. Unterstützungen finden sich bei 3,75 TRY und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...