Essen (ots) - Bei Wohnungseinbrüchen gab es zuletzt nur einen Trend: Die Zahl der Delikte nahm dramatisch zu. In diesem Jahr zeichnet sich endlich eine Entspannung ab. Experten führen sie auch darauf zurück, dass sich Mieter und Hausbesitzer wirksamer gegen Einbrecher schützen.



Das Geschäft mit Fenstergriff-Schlössern und Panzerriegeln an den Türen boomt. Das haben selbst Discounter erkannt und weiten ihr Sortiment mit Aktionsware aus. Eine entscheidende Rolle kommt freilich den Vermietern zu. Fachmännisch verbaute Sicherheitstechnik ist teuer. Wenn Mieter die Kosten wie bei Vonovia in überschaubaren Monatsraten begleichen können, ist das ein Anreiz, die Wohnungen besser und effektiver zu schützen als bisher. Zumal die Verbraucher oft überfordert sind, unter den zahlreichen Anbietern den richtigen auszusuchen.



Das gilt auch für Verträge etwa mit Telekommunikations- und Stromanbietern. Die Rolle der großen Wohnungsgesellschaften wandelt sich vom reinen Vermieter zum Dienstleister. Das ist gut für die Kundenbindung, im Fall von Vonovia aber auch ein Signal an Kriminelle. In Siedlungen des Konzerns haben es Einbrecher künftig schwerer.



