Während einer Routinekontrolle durch den Produzenten der Bio

Orient Gewürzmischung der Marke Grünberg wurde Salmonellen

nachgewiesen. Ein Gesundheitsrisiko kann nicht vollständig

ausgeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen ruft die Migros

vorsorglich das Produkt zurück.



Im Bio-Schwarzkümmel, einem Rohstoff der Gewürzmischung, wurden

bei einer Routinekontrolle Salmonellen nachgewiesen. Salmonellen

können Magen-Darm-Erkrankungen wie z.B. Durchfall hervorrufen. Vom

Rückruf betroffen sind fünf Chargen mit der Artikel Nr. 1062.433, die

die folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten aufweisen:



01.2019



03.2019 06.2019 07.2019 09.2019



Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, aus Gesundheitsgründen

die Grünberg Bio Orient Gewürzmischung mit den erwähnten

Mindesthaltbarkeitsdaten nicht mehr zu konsumieren. Bei allfälligen

Beschwerden nach dem Konsum, wie beispielsweise Übelkeit, Durchfall

oder Kopfschmerzen wird geraten, einen Arzt zu konsultieren.



Die Gewürzmischung, welche national in grösseren Migros-Filialen

erhältlich war, kann selbstverständlich gegen Rückerstattung des

Verkaufspreises von CHF 4.80 in allen Migros-Filialen zurückgebracht

werden.



Link zu Bildmaterial:

http://media.migros.ch/images/2017/gewuerzmischung.jpg



Zürich, 8. November 2017



Kontakt:

Monika Weibel, Mediensprecherin MGB, Tel. 058 570 38 23,

monika.weibel@mgb.ch



Weitere Informationen für Kunden:

M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48