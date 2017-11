Umsatzwachstum in Frankreich: +35,8%

Umsatzwachstum im Ausland: +76,9%

Bestätigung der Guidance 2017 eines zweistelligen profitablen Wachstums

-

SOLUTIONS 30 SE, der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa, hat heute die Umsätze für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017 (ungeprüft) veröffentlicht.

in Mio. Euro

(ungeprüft) 3. Quartal 9 Monate 2017 2016 ggü. Vj. 2017 2016 ggü. Vj. Umsätze 71,8 48,4 +48,4% 189,0 134,7 +40,4% davon Frankreich 45,6 33,6 +35,8% 120,5 94,9 +27,0% davon Ausland 26,2 14,8 +76,9% 68,5 39,8 +72,1%

Ausgewogene Entwicklung zwischen internem und externem Wachstum

Im dritten Quartal 2017 konnte der SOLUTIONS 30-Konzern mit einem Umsatz von 71,8 Mio. € einen neuen Rekordwert verbuchen. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal, als Umsätze von 48,4 Mio. € erwirtschaftet wurden, entspricht dies einem Zuwachs von 48,4% (bzw. von 25,7% ohne Berücksichtigung von Neukonsolidierungseffekten). Im Vergleich zum Halbjahr, als die Erlöse um 35,8% gesteigert wurden, konnte das Umsatzwachstum nochmals deutlich beschleunigt werden. In Absolutzahlen verteilte sich der Umsatzanstieg von 23,4 Mio. € im dritten Quartal gleichermaßen auf organisches wie externes Wachstum.

In Frankreich erwirtschaftete SOLUTIONS 30 im dritten Quartal Umsätze in Höhe von 45,6 Mio. €. Gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres entspricht dies einem Zuwachs von 35,8%. Auf vergleichbarer Basis, d. h. ohne Berücksichtigung der seit 1. Juli 2017 neu konsolidierten Fujitsu Field Services, lag das Quartalswachstum bei rund 29%. Verantwortlich hierfür waren insbesondere der Ausbau des Glasfasernetzes und die Installation intelligenter Stromzähler (Smart-Meter) aus dem "Linky"-Projekt.

Im Ausland, wo im dritten Quartal 36,5% des Konzernumsatzes erwirtschaftet wurden, lag das Wachstum bei 76,9%. Organisch, d. h. ohne Einbeziehung von Akquisitionen, lag das Umsatzwachstum des dritten Quartals bei 18,3%. Treiber dieser Entwicklung waren neben der Integration der jüngsten deutschen Akquisitionen ein hohes organisches Wachstum, insbesondere in Benelux, Spanien und Deutschland.

Nach neunMonaten 2017 lagen die Umsätze bei 189,0 Mio. € und damit um +40,4% über den Erlösen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums.

Deutschland: Vertragsabschluss mit führendem Kabelnetzbetreiber Unity Media

Mit dem Abschluss mehrerer bedeutender Verträge ist Deutschland in diesem Jahr zum zweitgrößten Markt innerhalb der SOLUTIONS 30-Gruppe aufgestiegen. In diesem Jahr hat SOLUTIONS 30 in Deutschland eine kritische Größe erreicht und arbeitet mittlerweile mit allen drei führenden Telekommunikationsnetzbetreibern des Landes zusammen.

Nachdem SOLUTIONS 30 im Juni durch die Übernahme von VKDFS zu einem führenden Partner von Vodafone in Deutschland wurde, konnte im September ein Vertrag mit einem weiteren führenden deutschen Netzbetreiber abgeschlossen werden, aus dem sich jährliche Umsätze von bis zu 40 Mio. € ergeben könnten. Zuletzt hat mit Unity Media der dritte führende Netzbetreiber in Deutschland die Zusammenarbeit mit Solutions 30 vertieft: Unity Media wird das Geschäftsvolumen mit der SOLUTIONS 30-Gruppe verdoppeln und über die kommenden vier Jahre auf insgesamt 100 Mio. € ausbauen. Damit erhält SOLUTIONS 30 ein jährliches Auftragsvolumen von rund 25 Mio. € für die Installation und Betreuung des Unity Media-Breitbandangebots in Süddeutschland.

Bestätigung der Wachstumserwartungen für das Gesamtjahr

Vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Wachstums seit Jahresbeginn bestätigt SOLUTIONS 30 für das Jahr 2017die Guidance eines profitablen Wachstums im zweistelligen Bereich.

Auch in Zukunft wird SOLUTIONS 30 die sich bietenden Wachstumschancen nutzen. Dabei soll der weitere Verlauf des Jahres von einem neuerlich beschleunigten Ausbau des Hochgeschwindigkeitsinternets sowie der intelligenten Stromzähler ("Linky"-Smart-Meter) in Frankreich gekennzeichnet sein.

Um das hohe Engagement für seine Kunden zu untermauern, hat SOLUTIONS 30 zusammen mit ENEDIS, dem größten Stromnetzbetreiber Frankreichs, im französischen Valence die "Linky Academy" gegründet. In dieser sollen Elektroinstallateure ausgebildet werden, die anschließend für SOLUTIONS 30 in der dortigen Region Auvergne-Rhône-Alpes intelligente Stromzähler der neuesten Generation (Smart Meter) installieren werden.

Finanzkalender

23. Januar 2018(*) Umsätze 2017

23. April 2018 Jahresabschluss 2017

14. Mai 2018 Umsatz des ersten Quartals 2018

24. Juli 2018 Umsatz des zweiten Quartals bzw. des ersten Halbjahres 2018

24. September 2018 Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2018

6. November 2018 Umsatz des dritten Quartals 2018

Die Veröffentlichungen erfolgen jeweils nach Handelsschluss der Börsen Euronext Growth und XETRA, d. h. ab 20.00 Uhr.

(*) Aktualisiertes Datum

Über SOLUTIONS 30

SOLUTIONS 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa. Ziel von SOLUTIONS 30 ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit vernetzen. Seit seiner Gründung hat SOLUTIONS 30 über ein dichtes und kundennahes Netzwerk aus rund 4.000 Technikern mehr als 10 Millionen Einsätze durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist SOLUTIONS 30 in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent. Das Kapital von SOLUTIONS 30 gliedert sich in 20.440.516 Aktien, die mit gleichem Nominalbetrag und Stimmrechtsanteil ausgestattet sind.

SOLUTIONS 30 SE ist an der Euronext Growth notiert (ISIN FR0013188844, Kürzel ALS30)

und für den französischen Aktiensparplan (PEA) für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) qualifiziert.

Des Weiteren notieren die Aktien von SOLUTIONS 30 auf XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse

(ISIN FR0013188844, Kürzel 30L2)

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com.

Kontakte

SOLUTIONS 30 KONTAKT PRESSE Nezha Calligaro | CEO PA Samuel Beaupain | Relations Presse +352 2 648 19 17 +352 6 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com GENESTA Finance Hervé Guyot | Listing Sponsor Nathalie Boumendil | Investor Relations +352 1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com (mailto:hguyot@genesta-finance.com) +352 6 85 82 41 95 | nathalie@edifice-communication.com

SOL30 08 11 2017 (http://hugin.info/143517/R/2148332/824135.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SOLUTIONS 30 via Globenewswire