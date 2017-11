Mannheimer Morgen zu den neuen CO2-Vorgaben aus Brüssel Überschrift: Überfälliges Projekt Ein Pkw, der in diesen Tagen vom Band eines deutschen Hersteller läuft, hält rund 18 Jahre. Wenn diese Angabe des Verbandes der Entsorgungswirtschaft auf den Großteil unserer Fahrzeuge zutrifft, werden die letzten Autos aus der aktuellen Produktion im Jahr 2035 verschrottet. Es lohnt sich, diese Situation im Hinterkopf zu behalten, wenn über die neuen Abgaswerte der EU-Kommission gestritten wird. Denn das, was die modernen Antriebe der kommenden Jahre für den Klimaschutz leisten sollen, ist ein langfristiges und deshalb überfälliges Projekt. Genau genommen können die Ziele für den Kohlendioxid-Abbau nicht hoch genug sein, wenn man allein die Umwelt im Blick hat. Aber das konnte und durfte sich die Kommission nicht leisten - denn natürlich geht es auch um Industriepolitik. Und so findet sich ein wichtiger Hinweis für die neuen Zielmarken in den Papieren aus Brüssel: Die neuen Vorgaben seien auch ein Beitrag, um die globale Vorherrschaft der europäischen Autohersteller zu garantieren. Das stimmt nicht nur. Es ist auch traurig genug, dass es dieses Appells aus Brüssel bedarf. Autos von morgen müssen - wenn schon nicht emissionsneutral - so doch deutlich sauberer sein als heute. Dazu hat die Kommission einen wichtigen Beitrag geleistet. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

