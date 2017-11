Liebe Leser,

MorphoSys konnte in dieser Woche die 80-Euro-Marke auf Schlusskursbasis bereits drei Mal hinter sich lassen. Charttechnische Analysten sind hocherfreut und erwarten, dass die Aktie nun sogar in Richtung 100 Euro marschieren könnte. Im Einzelnen: Bei 86,72 Euro findet sich derzeit das 15-Jahres-Hoch. Dieses hatte MorphoSys am 18. Dezember 2014 realisiert. Die Kurse haben bis dahin noch gut 8 % Luft. Darüber allerdings habe der Wert bis zur runden und bedeutenden Marke von 100 ... (Frank Holbaum)

