Halle (ots) - Wer nur auf 1989 und den befreienden Mauerfall blicken wollte, ohne zugleich den Hass auf die Juden und die Pogrome von 1938 wenigstens im Hinterkopf zu haben, marschiert bewusstlos in eine ungewisse Zukunft. Dann fällt es auch nicht mehr schwer, Schlussstrich-Rednern wie den AfD-Politikern Höcke oder Gauland zu glauben. Letzterer hat verkündet, man könnte ruhig auch wieder ein bisschen stolz auf die Wehrmacht sein. Nein. Das kann man nicht. Denn sie war an schwersten Verbrechen beteiligt, so anständig sich einzelne Angehörige dieser Armee Hitlers auch verhalten haben, um ihr und anderer Menschsein zu bewahren.



