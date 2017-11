Die Katalonien-Krise ist in Spanien Gesprächsthema Nummer eins in Bars und Cafés. Der Polit-Krimi wird regelmäßig angeheizt - von Lügen, falschen Videos oder der Flucht der abgesetzten katalanischen Regierung.

Vor zwei Monaten hat das katalanische Parlament das Gesetz für ein Unabhängigkeitsreferendum verabschiedet und damit offen gegen die spanische Verfassung verstoßen, die die Einheit des Landes vorsieht. Seit zwei Monaten erlebt Spanien einen Polit-Krimi, der das Land vollkommen gefangen hält. In Bars, Cafés, Restaurants, in Taxis, Bushaltestellen, beim Gemüsehändler oder Friseur - überall wird derzeit nur über die independentistas geredet, die Unabhängigkeitsbefürworter.

Ihre Behauptungen sind zum Teil so abstrus, dass sich selbst die Spanier, die sonst nichts mit Politik am Hut haben, in die Debatten einmischen. Die separatistische Bürgerbewegung Òmnium Cultural hat mehrere polemische Videos veröffentlicht, in dem junge Frauen auf Englisch verzweifelt die Unterdrückung Kataloniens anklagen.

Das erste Video mit dem Titel "Help Catalonia, Save Europe" machte Mitte Oktober in sozialen Medien die Runde. Auf einem zweigeteilten Bildschirm wird dort die Bitte einer Ukrainerin kurz vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...