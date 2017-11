FRANKFURT (Dow Jones)--Probleme unter anderem in der Sparte Content Production & Global Sales vermasseln der Prosiebensat1 Media SE den Jahresausblick. Das TV-Werbegeschäft der Gruppe habe sich in den ersten sechs Wochen des vierten Quartals 2017 zwar erwartungsgemäß positiv entwickelt, starke Vergleichswerte im Vorjahreszeitraum sowie eine teilweise Verschiebung von Produktionen in das nächste Jahr lassen jedoch den Umsatz in der Filmproduktionssparte einbrechen. Das Segment werde im vierten Quartal einen zweistelligen prozentualen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr aufweisen, warnte die Sendergruppe.

Dies und Herausforderungen in Teilen des Segments Digital Entertainment sowie höhere Programmkosten würden das bereinigte EBITDA und den bereinigten Konzernüberschuss der Gruppe im vierten Quartal jeweils unter den Vergleichswert der Vorjahresperiode fallen lassen. Im vierten Quartal 2016 hatte ProsiebenSat1 bei diesen beiden Kennziffern 392 bzw 226 Millionen Euro erzielt.

Die Gesellschaft rechnet vor diesem Hintergrund für das Gesamtjahr 2017 nur noch mit einem Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich. Zuvor war das Unternehmen von einem Wachstum im mindestens hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

Wegen der schwachen Ergebnisentwicklung im vierten Quartal rechnet die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2017 zudem nun mit einer geringeren Ergebnisverbesserung als zuvor und geht davon aus, das Vorjahresniveau des bereinigten EBITDA (2016: 1.018 Millionen Euro) sowie des bereinigten Konzernjahresüberschusses (2016: 536 Millionen Euro) jeweils leicht zu übertreffen. Zuvor war ProSiebenSat.1 davon ausgegangen, dass sowohl das bereinigte EBITDA als auch der bereinigte Konzernjahresüberschuss für das Gesamtjahr das Vorjahresniveau übertreffen werden.

Die Geschäftsentwicklung im abgeschlossenen dritten Quartal 2017 sei im Rahmen der am 28. August 2017 angepassten Erwartungen des Unternehmens verlaufen.

November 08, 2017

