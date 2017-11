Straubing (ots) - Kümmern sollte sich die künftige Koalition besonders um Geringverdiener und Alleinerziehende, indem sie sie zum Beispiel bei den Sozialabgaben entlastet. Das würde ihnen auch den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Darüber hinaus sind kluge Zukunftsinvestitionen nötig, in die Digitalisierung, in die Infrastruktur, in das Bildungswesen, um mehr Chancengleichheit zu gewährleisten. Davon haben alle etwas, so wird der Standort Deutschland gestärkt für die nächste Krise. Und die kommt bestimmt.



