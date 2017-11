National-Bank senkt Vonovia auf 'Halten'- Ziel 40 Euro

ESSEN - Die National-Bank hat Vonovia nach Neunmonatszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 40 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe erneut sehr gut abgeschnitten, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer Studie vom Mittwoch. Die guten Perspektiven seien derzeit aber schon eingepreist.

HSBC senkt BASF auf 'Reduce' und hebt Kursziel auf 85 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat BASF nach dem jüngsten Kursanstieg von "Hold" auf "Reduce" abgestuft. Gleichzeitig erhöhte Analyst Sriharsha Pappu in einer Studie vom Mittwoch das Kursziel von 78 auf 85 Euro. Die BASF-Aktie legte in den vergangenen drei Monaten rund 20 Prozent und damit deutlich stärker als der Dax zu. Am Dienstag war der Kurs bis auf das Rekordhoch von 97,90 Euro gestiegen, bevor er ins Minus drehte. Mit einem Börsenwert von 88 Milliarden Euro ist BASF das an der Börse fünftteuerste Unternehmen Deutschlands./zb

Equinet senkt Zalando auf 'Accumulate' und Ziel auf 44,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal und einer gekappten Margenprognose von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft und das Kursziel von 48,00 auf 44,50 Euro gesenkt. Er berücksichtige in seinem Bewertungsmodell nun die geringere Profitabilität des Online-Modehändlers, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Mittwoch. Höhere Margen als aktuell dürfte Zalando wohl nicht vor 2020 erwirtschaften.

Berenberg startet Bechtle mit 'Buy' - Ziel 80 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle mit "Buy" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einem solide wachsenden deutschen Markt für Informationstechnologie sei Bechtle gut aufgestellt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen sei der größte unabhängige IT-Händler und Dienstleister in einem zersplitterten Markt. Mit Blick auf den Einkauf verschaffe diese Position dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile.

NordLB senkt Symrise auf 'Halten' - Ziel hoch auf 70 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Symrise nach den jüngsten Kursgewinnen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber nach den Zahlen für das dritte Quartal von 66 auf 70 Euro angehoben. Der Aromenhersteller habe sein Wachstum beschleunigt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Mittwoch. Mit der Bestätigung des Ausblicks für 2017 und der mittelfristigen Ziele habe der Vorstand zudem unterstrichen, dass er von einer Fortsetzung des Wachstumstrends ausgeht. Nach dem Kursschub der vergangenen Wochen verbleibe aber kein ausreichendes Kurspotential mehr für eine Kaufempfehlung.

NordLB hebt Ziel für Eon auf 13 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Eon nach Zahlen zum dritten Quartal von 11 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versorger habe seinen positiven Geschäftstrend aus dem zweiten Jahresviertel solide fortgesetzt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Mittwoch. Vom angekündigten Verkauf der restlichen Uniper-Anteile sollten die Aktionäre durch höhere Dividenden sowie eine Wachstums- und Investitionsstrategie doppelt profitieren.

Warburg Research hebt Ziel für BMW auf 110 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei im dritten Quartal zwar zurückgegangen, insgesamt sei das Zahlenwerk des Autobauers aber stark ausgefallen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Mittwoch. Das höhere Kursziel begründete er mit reduzierten Pensionsverpflichtungen. Außerdem mache er dieses nun an seinen Schätzungen für das Jahr 2018 fest.

Barclays hebt Ziel für Volkswagen Vorz. auf 195 Euro - Overweight

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 174 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. VW seien eine der Aktien im europäischen Automobilsektor, die Investoren im Portfolio haben sollten, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Mittwoch. Nach dem Dieselskandal habe Volkswagen die Chance auf eine Trendwende, selbst in einem möglicherweise insgesamt nachlassenden Automarkt.

DZ Bank hebt fairen Wert für Brenntag auf 53 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kennziffern des Chemikalienhändlers seien überraschend stark ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Mittwoch. Da die guten Aussichten aber bereits größtenteils im Kurs berücksichtigt seien, bleibe er bei seinem neutralen Anlageurteil./edh

Independent Research hebt Ziel für Uniper auf 24 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper nach Zahlen zum dritten Quartal von 23,50 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die operativen bereinigten Resultate des Kraftwerksbetreibers entsprächen den Erwartungen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Die verschlechterte Verschuldung sei nur ein temporäres Problem. Die Übernahmeofferte des finnischen Versorgers Fortum von 22 Euro je Aktie sieht er als eine Art Untergrenze für den Uniper-Aktienkurs.

