Am Donnerstagnachmittag treffen sich die Sozialpartner der Metalltechnischen Industrie, um mit einer Einigung auf den Kollektivvertrag 2018 doch noch einen Warnstreik in der nächsten Woche abzuwehren. Zuletzt lagen beide Seiten nicht mehr so weit auseinander: Die Arbeitgeber boten ein Plus von 2,5 Prozent, die Arbeitnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...