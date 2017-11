Seit der Annexion der Krim durch Russland ist die Nato darauf bedacht, im Osten deutlicher Position zu beziehen. Nun will das Bündnis zwei neuen Kommandostützpunkte aufbauen. Es ist die größte Expansion seit Jahrzehnten.

Die Nato baut zur Verbesserung ihrer Verteidigungsfähigkeit im Osten zwei neue Kommandostützpunkte auf. Die beiden Zentren, deren Standorte noch nicht festliegen, sollen die Logistik und die Verlagerung von Truppen über Land und zu See verbessern, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwochabend in Brüssel. "Der Schritt ist entscheidend für die transatlantische Allianz." Er richte sich nicht gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...