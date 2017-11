Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht sich seit Wochen mit direkten und indirekten Rücktrittsforderungen als Landesvorsitzender konfrontiert. Müller vermutet schon seit Längerem, dass sein alter Widersacher, Fraktionschef Raed Saleh, hinter den Angriffen steckt.



Saleh wollte einst Nachfolger von Klaus Wowereit als Regierender Bürgermeister werden, verlor aber den Mitgliederentscheid gegen Müller. Seitdem herrscht Misstrauen zwischen den beiden. Nach der Kritik der vergangenen Wochen schlagen nun das Müller-Lager und enttäuschte Saleh-Anhänger zurück.



In einem mehrseitigen Brief werfen Abgeordnete Saleh vor, sich nicht um die Fraktion zu kümmern, sondern im Wesentlichen nur um sich selbst. Ganz offen fordern sie auch die Loyalität zu Müller ein.



Der Machtkampf zwischen den beiden Lagern in der SPD ist vollends entbrannt. Noch gibt es keine klaren Mehrheiten. Der Streit wird weitergehen - bis die Machtfrage endgültig geklärt ist.



Der ganze Kommentar im Internet unter: www.morgenpost.de/212482149



