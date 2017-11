REDWOOD CITY, KALIFORNIEN -- (Marketwired) -- 11/08/17 -- Reputation.com, die weltweit führende Plattform für Online Reputation Management (ORM) mit Kunden in 100 Ländern und 77 Industriezweigen hat heute die Eröffnung von Geschäftsstellen in Mitteleuropa bekanntgegeben, um das schnelle Wachstum des Unternehmens in Europa zu unterstützen. Die Niederlassungen mit der Zentrale in Deutschland sollen die DACH-Märkte, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, unter anderem mit Leistungen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Vertrieb und Kundenerfolg abdecken.

Die DACH-Region stellt den größten wirtschaftlichen Markt in der Europäischen Union dar und ist die Heimat vieler führenden Unternehmen in der Automobilindustrie, Gastronomie und Hotellerie, dem Gesundheitswesen, Handel und der Fertigungsindustrie. Ein guter Ruf im Internet wird für Unternehmen in dieser Region immer wichtiger. Der Markt wird sich voraussichtlich bis 2020 größenmäßig verdreifachen.

Reputation.com hat sein neuestes Büro in Deutschland eröffnet, um sein wachsendes Kundenportfolio, das einige der größten G2000-Kunden der Region in zahlreichen Branchen umfasst, besser bedienen zu können. Die europäischen Kunden von Reputation.com verlangen eine örtliche Präsenz und eine örtliche Infrastruktur, die ihre zunehmenden Bedürfnisse im Bereich Reputation Management erfüllt.

"Marketing- und Wirtschaftsunternehmen entwickeln sich rasant weiter und Verbraucher beschäftigen sich dank digitaler Technologien auf ganz neue - und sehr viel transparentere - Weisen mit Marken und Unternehmen als je zuvor", sagte Sven Knierim, Country Manager DACH bei Reputation.com. "Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind auf der Suche nach den besten Fähigkeiten und Tools zur Überwachung und Verwaltung von Online-Konversationen, um den Kundenservice zu verbessern."

Mit Blick auf die Zukunft wird Reputation.com auf den zukünftigen GastRo-Fachmessen für die Gastronomie und Hotellerie sowie auf der Retail World 2017 in Berlin präsent sein. Knierim erklärte, dass Reputation.com aktiv Kandidaten in weiten Teilen Europas rekrutiert, um sein Team zu vergrößern.

Reputation.com unterhält weitere Geschäftsstellen in Nord- und Südamerika, Asien, im Vereinigten Königreich und in Nordeuropa. Weitere Informationen über offene Stellen in Deutschland oder an einem der anderen Standorte von Reputation.com finden Sie unter www.reputation.com/careers..

Über Reputation.com

Reputation.com, Inc. mit Sitz in Silicon Valley, ist seit 2006 führender Anbieter von ORM-Lösungen für Unternehmen (ORM = Online Reputation Management). Über seine SaaS-Plattform können Unternehmen in ganz Amerika, Europa und Asien/Pazifik umsetzbare Erkenntnisse erhalten, die ihnen helfen, die Kundenerfahrungen zu überwachen und zu verbessern und ihre Einnahmen zu erhöhen. Die Technologie von Reputation.com hat schon zig Millionen Verbraucherbewertungen und Interaktionen über Hunderttausende von Websites für global agierende Unternehmen aus 77 Branchen ausgewertet.

Reputation.com ist eine World Economic Forum Global Growth Company und wird von den gleichen erstklassigen Venture-Capital-Unternehmen finanziert, die auch Google, Facebook, Cisco und Microsoft unterstützt haben. Mehr erfahren Sie unter www.reputation.com

