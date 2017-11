Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 13.382 und somit 3 Punkte über dem Schlusskurs 13.379 vom Dienstag. Das Tief lag bei 13.343, das Hoch wurde bei 13.419 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Nach einem interessanten Dienstag folgte ein Mittwoch, der in in einer engen Range handelte. Dax eröffnete mit 25 Punkten Kurslücke nach oben, die jedoch innerhalb der ersten ...

