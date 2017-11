Die geplante Steuerreform in den USA könnte sich verzögern. Gründe sind unter anderem die Uneinigkeit zwischen den Republikanern und der Widerstand der Demokraten. An der Wall Street wachsen die Sorgen.

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte und von den Märkten mit Vorfreude aufgenommenen Steuersenkungen für Unternehmen scheinen in größere Ferne zu rücken. Die Republikaner könnten sich eine spätere Senkung der Unternehmenssteuern vorstellen als bisher geplant, sagte der Präsident des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, am Mittwoch dem Sender "Fox News". Zuvor hatte die "Washington Post" berichtet, die Republikaner im Senat zögen einen späteren Termin für die Steuerreform in Betracht. An der Wall Street sorgte dies für ...

