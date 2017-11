Wie Supermarktblog.com schreibt, hat die SB-Warenhauskette Real hat so ziemlich alles im Regal stehen, was der geübte Wochenvorratseinkäufer zur Rundumversorgung benötigt - außer gute Nachrichten in eigener Sache. Die sind seit Jahren echte Mangelware. Das soll sich jetzt ändern. Seit dieser Woche ziert ein verändertes Logo Website und Wochenprospekte, nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...