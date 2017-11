Der österreichische Speisekartoffelmarkt startet recht ausgeglichen in den November. Die Umsätze bei den Händlern sind, wie oft um diese Jahreszeit, überschaubar, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Einerseits scheinen die Konsumenten am Inlandsmarkt nach den Aktionsverkäufen des Lebensmitteleinzelhandels noch recht gut mit Ware eingedeckt zu sein....

Den vollständigen Artikel lesen ...