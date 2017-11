BUDAPEST, Ungarn, 8. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThalesNano gibt die Markteinführung eines neuen, multifunktionalen Synthesereaktors bekannt, mit dem mühelos neue heterozyklische Substanzen auf umweltfreundliche Art und Weise erzeugt werden können. Diese neueste Innovation, der Flash-Vakuum-Pyrolyse-Reaktor, wurde für Forschungschemiker aller Disziplinen, insbesondere jedoch in der Pharmazie, Geschmacks- und Duftstoff-, Feinchemikalien- und Petrochemiebranche sowie in der Wissenschaft entwickelt.

Die Vielseitigkeit und Modularität des Reaktors ermöglicht die Durchführung chemischer Umwandlungen in Millisekunden und Anwendungen in größerem Maßstab auch in kontinuierlicher Art und Weise. Der Reaktor arbeitet in zwei Betriebsmodi: als Flash-Vakuum-Pyrolyse-Reaktor (FVP), bei dem das Substrat in einem Vakuum durch das Reaktorrohr sublimiert oder destilliert wird, oder als Reaktor für kontinuierliche Flüssigsprühverdampfung ohne Vakuum zur Umwandlung nichtflüchtiger Materialien. Die extrem hohen Temperaturen von bis zu 1000 °C bieten Chemikern ein neues chemisches Spektrum, in dem sie eine größere Bandbreite an intramolekulären Reaktionen durchführen können, z. B. Rekombinationen, Ringschließungs- oder Öffnungsreaktionen, Monomerisierungsreaktionen und Pyrolyse. Der Flash Reactor Plus bietet eine schnelle und saubere Reaktion, die die Synthese von Substanzen ermöglicht, die mit herkömmlichen Methoden zu komplex wäre oder fehlschlagen würde.

"Die Flash-Vakuum-Pyrolyse und die kontinuierliche Flüssigsprühverdampfung sind anerkannte Methoden zur Erzielung schneller, sauberer Reaktionen, die aufgrund des Mangels an benutzerfreundlichen und zuverlässigen Geräten jedoch bislang weitgehend ignoriert werden oder unerforscht bleiben. Mit über 14 Jahren Innovation im Bereich der Synthese ist ThalesNano stolz, nun mit der Implementierung der FVP einen weiteren Schritt getan zu haben, um seine Kunden und Chemiker im Allgemeinen zu unterstützen und die Grenzen des Möglichen bei der Suche nach neuen Molekülen weiter nach hinten zu verschieben", sagte Dr. Ferenc Darvas, President von ThalesNano Inc.

Über ThalesNano: ThalesNano ist Weltmarktführer für Durchflussreaktoren im Tischgeräteformat. Das Unternehmen verfügt über das größte Angebot an Tischgeräten für kontinuierliche Verfahren in der Pharma-, Biotech-, Feinchemikalien-, Geschmacks- und Duftstoff-, Petrochemie- und Biokraftstoffbranche sowie im Bildungsbereich. Der mit dem R&D 100 Award ausgezeichneter H-Cube-Reaktor und die auf dieser Innovation basierenden Technologien kommen in Hunderten von Laboren weltweit zum Einsatz und haben sich als neuer Branchenstandard für Hydrierung durchgesetzt. Über die Jahre hat ThalesNano weitere Reaktoren entwickelt, die eine große Bandbreite des chemischen Spektrums hinsichtlich Druck und Temperatur abdecken und aktiv den Einsatz von Strömungschemie fördern.

