Off The Grid berichtet über Menschenschicksale aus aller Welt und stellt sie in den größeren Kontext. Es geht um Menschen, die mit unerwarteten Hindernissen konfrontiert wurden und sich entschlossen haben, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.



Eine neue Folge von Off the Grid -- Silent Death on a Syrian Journey (Einsamer Tod auf einer syrischen Reise) -- enthüllt ein boomendes illegales Geschäft im Nahen Osten: Organhandel. Produzent/Regisseur Mouhssine Ennaimi besucht den Libanon, wo mehrere hunderttausend bitterarme Syrer Zuflucht gesucht haben. Abu Ahmed und Abdallah haben ihre Nieren an Organhändler verkauft, weil sie Geld für Essen und eine Unterkunft brauchten. Einer von ihnen hat nur einen Bruchteil des versprochenen Betrags bekommen und kämpft jetzt mit Gesundheitsproblemen. Der andere erholt sich in einem verdreckten Zimmer in einem heruntergekommenen Slum und hofft darauf, dass ihn der Organhändler nach Europa schmuggelt.



"In diesem illegalen Geschäft, das einige als 'Rotes Gold' bezeichnen, ist Verschwiegenheit die Regel", sagte Ennaimi, der Kontakt zu einem Organhändler herstellt. "Es hat Wochen gedauert, bis es zu einem Treffen mit einem Mittelsmann kam. Er zeigt keinerlei Reue für das, was er tut, und sieht sich selbst in der Rolle eines Vermittlers", fügte er hinzu.



In der Dokumentation ist auch ein chirurgischer Assistent zu sehen, der Organe entnimmt. Er willigt trotz des Risikos ein, sich über das Geschäft mit dem Organhandel zu äußern.



Die Off The Grid-Folge Silent Death on a Syrian Journey wird am 11. November 2017 um 9.15 Uhr Greenwich-Zeit (GMT) auf TRT ausgestrahlt.



Länge: 15 Minuten



Produzent/Regisseur: Mouhssine Ennaimi



Ausführender Produzent:: Alexandra Pauliat



