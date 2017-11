PARIS, FRANKREICH -- (Marketwired) -- 11/08/17 -- Vom 21. bis zum 23. November wird Paris im Fokus des Sourcing für europäische Käufer liegen, die auf der MEGA SHOW PARIS nach neuen Waren in den Einzelhandelskategorien für Verbraucher Spielen, Schenken, Leben und Elektronik sowie E-Lifestyle suchen.

Comasia Limited, Organisator der seit vielen Jahren stattfindenden Messe MEGA SHOW, die in Hongkong ansässig ist, präsentiert die neue Messe in PARIS NORD, VILLEPOINTE, unterstützt von sowohl asiatischen als auch internationalen Anbietern. Erwartet werden mehr als 350 Produzenten aus Bangladesch, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, China, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Frankreich, Türkei und Vietnam, die in Asien entworfene und hergestellte innovative Produkte präsentieren, als auch Unternehmen aus den näher gelegenen Ländern Türkei und Frankreich.

Die drei Warenzonen beinhalten: 1) Geschenke, Prämien und Souvenirs, Geschenkpapier und Verpackungen, Festliches und Saisonales, Spielzeug und Spiele sowie Modeaccessoires. 2) Heimdekor und Heimtextilien, Küche und Esszimmer, Heimtextilien und Heimzubehör sowie Outdoor-Artikel. 3) IT und Gadgets, Mobilgeräte, Smartphone-Zubehör, elektrische Heimgeräte und Computerzubehör.

Eines der wichtigsten in Hongkong ansässigen Unternehmen ist Kam Hing Plastic Manufactory Co. Ltd.,, das seine äußerst originellen Festtagsdekorationen präsentiert. Travel Products Corporation Limited entwickelt und exportiert seit mehr als 20 Jahren Reise-, Sport- und Laptop-Taschen sowie Rucksäcke und Tablet-Hüllen. BNB Cookware Limited (Hongkong) produziert hochwertiges Kochgeschirr aus Edelstahl und Aluminium. Aquarius Ind (HK) Limited ist der Lieferant der iJacket-Serie, die nicht nur dazu dient, Smartphones zu schützen, sondern auch Mobiltelefone für Benutzer personalisiert.

Es werden Küchenartikel und antihaftversiegeltes Kochgeschirr von YongKang K-Star, einem bekannten Exporteur aus China, zu sehen sein. AEC aus Bangalore in Indien spezialisiert sich auf umweltfreundliche Papierprodukte für den Einsatz in Schreibwaren und Geschenkdekorationen. Büroartikel werden von Ningbo Yostar International aus China angeboten.

Die Einführung von MEGA SHOW PARIS wird eine neue Plattform bieten, um eine umfangreiche Auswahl an preisgünstigen Waren von zuverlässigen und erfahrenen Exporteuren zu präsentieren, damit professionelle Einkäufer aus Europa, die kleinere Mengen und in kürzeren Zyklen kaufen, sich mit in Asien ansässigen Unternehmen zusammenschließen können.

Zusätzlich zu den Gratis-Eintrittsabzeichen steht qualifizierten Messekäufern außerdem eine Cashsponsorenschaft zur Verfügung. Alle Details dazu finden Sie auf der Messe-Website: www.megashowparis.com

