DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu den neuen EU-Abgasrichtlinien:

"Es war eine Lobbyschlacht erster Güte, die sich die Autoindustrie und Klimaschützer in den vergangenen Tagen und Wochen um die neuen EU-Abgasvorschriften geliefert haben. Das nun vorgestellte Maßnahmenpaket der Behörde ist aber ebensowenig das Ergebnis eines Durchmarschs der Autolobby wie das folgende Gesetzgebungsverfahren zum Spaziergang für die Industrie wird. Politik und Hersteller müssen deshalb energisch umsteuern, freilich ohne dabei das Kind mit dem Bade auszuschütten. 15 Millionen Autos im Jahr wurden 2016 in der EU zugelassen, die Umstellung geht nicht von heute auf morgen. Aber sie muss kommen. Sie wird Milliarden kosten, die in die Ladeinfrastruktur oder in Kaufanreize für die Kunden fließen müssen. Finanziert werden könnten die Investitionen etwa durch das Auslaufen des Diesel-Steuervorteils. Das wäre eine sanfterer, aber wirksamer Ansatz als Quoten."/ra/DP/stb

AXC0017 2017-11-09/05:35