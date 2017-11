MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Steueroasen und Paradise Papers:

"Natürlich hat es in den vergangenen Jahren in Europa Bemühungen gegeben, die Steuerflucht zu bekämpfen. Auch ist die EU-Kommission gegen Auswüchse vorgegangen, etwa die milliardenschweren Vergünstigungen, die Irland Apple gewährt hat. Aber ansonsten hat man den Eindruck, dass das komplexe Thema gern an die Finanzminister abgeschoben wird; dabei wäre es eines für einen großen EU-Flüchtlingsgipfel, diesmal über Steuerflüchtlinge. Denn Europa hat nur dann eine Zukunft, wenn sich die Mitgliedstaaten solidarisch zeigen: bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen ebenso wie bei der Frage, dass es innerhalb der EU keine Steueroasen geben sollte."/ra/DP/stb

